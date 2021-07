Il consiglio della Figc esclude il Chievo dalla Serie B

La Redazione24

,

giovedì 15 Luglio 2021.

Il consiglio della Figc esclude il Chievo dalla Serie BDopo la bocciatura della Covisoc, è arrivata la conferma ufficiale: la rateizzazione dei debiti con il fisco non è in regola. Fuori invece dalla C Casertana, Novara, Carpi, Paganese e Sambenedettese

