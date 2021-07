Milan, è fatta per il Diaz bis. E ora avanti tutta per Kaio Jorge

Milan, è fatta per il Diaz bis. E ora avanti tutta per Kaio JorgeLo spagnolo torna in prestito secco. Pressing sulla giovane punta del Santos continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 15 Luglio 2021.

