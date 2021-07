Carceri e stagione estiva, il Garante di Crotone chiede ventilatori per i detenuti

La nota dell’Avv. Federico Ferraro, Garante dei detenuti Crotone

Crotone,

venerdì 16 Luglio 2021.

Considerato l’avvento della stagione estiva e delle temperature superiori alla media stagionale sin dallo scorso mese di giugno, si ritiene opportuno con la presente rivolgere invito alla cittadinanza , in particolare alle attività imprenditoriali ed alle realtà associative operanti sul nostro territorio, a procurare laddove sia possibile, alcuni ventilatori piccoli a batteria oppure alcune borse termiche (o di ghiaccio per conservazione del cibo e di bevande consentite), il tutto viene richiesto, previa autorizzazione da parte dell’Amministrazione Penitenziaria, al fine di rendere meno afflittiva la detenzione carceraria , in considerazione anche delle Circolari n. 3620/6070 del 6 luglio 2009, n. 0177644 del 26 aprile 2010, della lettera della Direzione Generale dei detenuti n.0290895 dell’ 8 luglio 2010 e da ultimo dalla Nota della Direzione Generale dei Detenuti e del Trattamento n.247443.U dello scorso 30 giugno.

Chi fosse disponibile alla predetta donazione può dare riscontro alla mail istituzionale del Garante comunale avv. Federico Ferraro: garantedetenutikr@comune.crotone.it

