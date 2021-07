Italia campione d’Europa, il discorso da brividi di Vialli prima della finale

Italia campione d’Europa, il discorso da brividi di Vialli prima della finale”L’onore spetta all’uomo nell’arena, l’uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L’uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo che non c’è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanza. Quest’uomo non avrai […]

La Redazione24

,

venerdì 16 Luglio 2021.

Italia campione d’Europa, il discorso da brividi di Vialli prima della finale”L’onore spetta all’uomo nell’arena, l’uomo il cui viso è segnato dalla polvere, dal sudore e dal sangue. L’uomo che lotta con coraggio, che sbaglia ripetutamente, sapendo che non c’è impresa degna di questo nome che sia priva di errori e mancanza. Quest’uomo non avrai mai un posto accanto a quelle anime mediocri che non conoscono né la vittoria né la sconfitta”. Così Gianluca Vialli, citando Theodore Roosevelt, durante un discorso agli azzurri, due giorni prima della finale vinta contro l’Inghilterra. Il video è tratto dal docu-film Rai “Sogno Azzurro”.

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA