Spezia, la Fifa: due anni di stop al mercato per irregolarità sui minori

Spezia, la Fifa: due anni di stop al mercato per irregolarità sui minoriLa misura decisa dalla commissione disciplinare per infrazioni sul trasferimento internazionale e il tesseramento di giocatori sotto i 18 anni. Per i liguri anche una multa da 500 mila franchi svizzeri (oltre 460 mila euro) continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 16 Luglio 2021.

Spezia, la Fifa: due anni di stop al mercato per irregolarità sui minoriLa misura decisa dalla commissione disciplinare per infrazioni sul trasferimento internazionale e il tesseramento di giocatori sotto i 18 anni. Per i liguri anche una multa da 500 mila franchi svizzeri (oltre 460 mila euro)

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA