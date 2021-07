Vacanze? Macché: Lukaku si allena con un’ex star del football americano

Vacanze? Macché: Lukaku si allena con un'ex star del football americano

venerdì 16 Luglio 2021.

Vacanze? Macché: Lukaku si allena con un’ex star del football americanoUscito da Euro 2020 ai quarti di finale col suo Belgio, Romelu Lukaku ora è in vacanza, ma non si sta solo rilassando. Come scopriamo dal suo account Instagram, è a Miami dove si è allenato con l’ex star del football Nfl Chad Johnson, noto anche come Ochocinco (85 era il suo numero di maglia).

