F1 Sprint Race: vince Verstappen, sarà lui in pole a Silverstone. Hamilton 2°, poi Bottas e Leclerc La prima Qualifica sprint della storia della F1 è stata vinta dall’olandese della Red Bull che ha bruciato al via il rivale della Mercedes. La Ferrari in seconda fila, incidente Russell-Sainz che retrocede fino all’11° posto continua a […]

sabato 17 Luglio 2021.

