Berrettini, niente Olimpiadi per un guaio muscolare: “Sono devastato”

Berrettini, niente Olimpiadi per un guaio muscolare: “Sono devastato”Il finalista di Wimbledon dovrà restare fermo per due settimane. Era uno dei 7 azzurri qualificati, insieme a Fognini, Sonego, Musetti nel maschile e a Errani, Paolini e Giorgi nel femminile: non sarà sostituito continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 18 Luglio 2021.

