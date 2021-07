Happy Enology Calabria 2021, martedì 20 luglio al “Spa Wine Resort De Mare” di Cirò Marina

L’iniziativa ha anche lo scopo di creare un momento di incontro e confronto tra i produttori di vino di tutta la nostra Regione Calabria

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 18 Luglio 2021.

Martedì 20 luglio presso la nuova struttura ‘Spa Wine Resort De Mare’ in località Madonna di Mare a Cirò Marina, si terrà l’evento HAPPY ENOLOGY Calabria 2021 organizzato dall’azienda AGRIENOLOGY srl di Giovanni Malena in collaborazione con l’Istituto OENOITALIA di Erbusco (BS).

Nel corso della manifestazione si svolgerà un tavolo tecnico sulla produzione di vino rosato di alcune regioni Italiane confrontando metodi e territori oltre ad un importante studio sulle virate del colore nei vini rosati.

Le relazioni saranno esposte da importanti enologi e ricercatori da diverse regioni italiane. A seguire si svolgerà un concorso enologico a cura di una giuria tecnica composta da food and wine blogger, esperti e produttori che eleggeranno il miglior vino tra i partecipanti alla manifestazione Happy Enology 2021’.

L’iniziativa ha anche lo scopo di creare un momento di incontro e confronto tra i produttori di vino di tutta la nostra Regione Calabria, con l’auspicio, che attraverso una azione di collaborazione si possa portare il nostro prodotto enologico in una posizione di meritato prestigio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA