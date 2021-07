Milan, buona la prima per Pioli: 6-0 alla Pro Sesto

Milan, buona la prima per Pioli: 6-0 alla Pro SestoTre reti per tempo per i rossoneri, che vincono senza problemi il primo test amichevole della nuova stagione. In gol Bennacer, Leao e Castillejo, Kerkez si mette in luce nel finale: è doppietta per il giovane terzino ungherese continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 18 Luglio 2021.

