Tragedia sfiorata al porto di Cirò Marina: Auto finisce in mare, i tre riescono a salvarsi. VIDEO

Ieri sera sabato 17 luglio, intorno le 21.30, un uomo in una Bmw con a bordo moglie e figlia, transitava lungo le banchine del porto

La Redazione

Cirò Marina,

domenica 18 Luglio 2021.

Durante il tragitto, a causa della forte pioggia, ha perso l’orientamento ed è finito oltre la banchina, fortunatamente rimasta in bilico poggiando su una barca che si trovava ormeggiata e che ha permesso ai tre occupanti di scendere da soli dall’auto e di mettersi in salvo.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco per soccorrere le persone e mezzo. Inoltre sono intervenute più pattuglie di Carabinieri della Compagnia di Cirò Marina per aiuto nei soccorsi e stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.





© RIPRODUZIONE RISERVATA