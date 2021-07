Covid, positivo un ceco, 21 sudafricani e 8 britannici in isolamento: ansia a Tokyo

La Redazione24

,

lunedì 19 Luglio 2021.

Covid, positivo un ceco, 21 sudafricani e 8 britannici in isolamento: ansia a Tokyo 2020Dal 1° luglio sono stati conteggiati in totale 58 casi di positività su quasi 20.000 persone arrivate in Giappone tra atleti, dirigenti e giornalisti (un italiano). Il 30% della popolazione locale chiede la cancellazione dell’evento, l’87% si dimostra preoccupato

