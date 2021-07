La coppia Dima-Agresti vincitori del I° Torneo di Beach Tennis a Cirò Marina nell’arena Beach

Inserito nel più vasto programma di “Luglio in sport” promosso dall’Amministrazione Comunale

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

lunedì 19 Luglio 2021.

Si è concluso con la soddisfazione di tutti, organizzatori, atleti giocatori, il primo torneo di Beach Tennis, svoltosi a Cirò Marina nell’arena Beach. Sodisfatti oltremodo, il Sindaco, Sergio Ferrari e l’Assessore allo sport, Ferdinando Alfì, per la partecipazione numerosa dei giocatori ma soprattutto per le finalità e scopo del torneo pienamente raggiunti. Il torneo infatti, svoltosi il 17 e 18 scorsi, aveva uno scopo prettamente sociale e solidaristico. Il ricavato delle quote di partecipazione è stato, come precedentemente comunicato, devoluto alla benemerita Associazione Unitalsi, sezione di Cirò Marina. “Sono state due giornate di sport, veramente fantastiche, ci ha dichiarato Diego Porti, anima del torneo. Voglio a nome mio e dell’Unitalsi, ringraziare e dire grazie ancora al Sindaco, Sergio Ferrari e all’Assessore Ferdinando Alfì e tutta l’amministrazione Comunale, per avere appoggiato con tanto entisiasmo questa iniziativa e ad avere contribuito, insieme alla nostra sottosezione Unitalsi, a regalare un sorriso in più ai nostri ragazzi”. Ancora, ha voluto rivolgere un sentito ringraziamento ad Alfonso Calabretta “per la sua totale disponibilità e il gran cuore”. Un impegno che Diego Porti, ha trovato spalla instancabile in un’altra componente della stessa Associazione, Raffaella Filosa, che si è prodigata per la buona riuscita dell’evento. Un evento che ancora una volta ha sottolineata il forte connubio fra sport e solidarietà, voluto dall’Amministrazione Comunale. 12 le coppie che si sono sfidate nell’arena beach: Sessa – Pucci; Fuscaldo ­- Gentile; Cataldi – Bruno; Modeo – Mancuso; Astorino – Mancuso; Bastone – Sproviero; Sculco – Sculco; Porti – Dell’Aquila; Le Rose – Le Rose; Agresti – Dima; Alfì – Affatato; Ferrari – Murano. Ha vinto la coppia Agresti-Dima, al termine di un combattuto incontro. Un prima esperienza nella nostra città, per questo sport che sicuramente diventerà un altro punto fermo delle attività sportive da spiaggia. Prossimo appuntamento nell’arena Beach con il Beach volley che vedrà fra i tanti anche giocatrici della nazionale italiana che partirà il 22 luglio prossimo.

