Leclerc: “Fa male, ma sono orgoglioso di questa Ferrari”

La Redazione24

lunedì 19 Luglio 2021.

Leclerc: “Fa male, ma orgoglioso di questa Ferrari”. Sainz: “Bel weekend di squadra”Il monegasco amaro per il successo sfumato: “Ho dato il 200% ma non è bastato. Però siamo sulla strada giusta”. Lo spagnolo: “Peccato al pit stop ma è il primo errore e dobbiamo essere contenti per la rimonta”

