Mancanza acqua a Crotone: riparata condotta, ripristino tarda serata

Crotone,

lunedì 19 Luglio 2021.

Congesi, la società che si occupa del servizio idrico in città, nel confermare che a seguito della riparazione della condotta in località Belvedere Spinello e l’inizio del pompaggio dell’acqua verso i serbatoi cittadini occorrerà la tarda serata per consentire agli stessi di riempirsi e ritornare alla normalità, comunica che ha predisposto dalla ore 10.00 nel parcheggio del supermercato “Sisa” in via Nazioni Unite l’installazione di una autobotte per il rifornimento di acqua.Inoltre Congesi ha predisposto, per le situazione di particolare emergenza segnalate al numero verde, un servizio direttamente verso le abitazioni.

Nel corso della giornata Congesi effettuerà soste in altri quartieri della città, dei cui spostamenti verrà data comunicazione.

