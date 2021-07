Verstappen dimesso. Ira social: “Lewis pericoloso. Io in ospedale, lui festeggiava”

Ira Verstappen: “Hamilton pericoloso. Io in ospedale e lui a festeggiare…”Duro post dell’olandese della Red Bull, dimesso in serata dopo gli accertamenti, contro il rivale della Mercedes: “La penalità non ci rende giustizia per la manovra di Lewis. Vederlo festeggiare è stato antisportivo. Ma andiamo avanti” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 19 Luglio 2021.

