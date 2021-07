Gli inglesi non ci stanno, in 150mila chiedono di rigiocare: rosiconi!

Gli inglesi non ci vogliono stare, in 150mila chiedono di rigiocare: rosiconi!Petizioni online per ripetere la finale e ristoranti italiani boicottati: Wembley fa ancora male continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

martedì 20 Luglio 2021.

