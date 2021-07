Infarto durante una corsa, l’olimpionico Antonio Rossi ricoverato: “Ora sto bene”

La Redazione24

,

martedì 20 Luglio 2021.

Infarto durante una corsa, l’olimpionico Antonio Rossi ricoverato: “Ora sto bene”Domenica durante una gara podistica in Veneto il malore per il 3 volte oro della canoa: non è grave e sarà dimesso nei prossimi giorni. “Volevo una scusa plausibile per godermi in santa pace le Olimpiadi” ha scherzato l’ex azzurro

