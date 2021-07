“Luglio in Sport” a Cirò Marina, Beach Volley: Incontro istituzionale con i Girasoli della Locride

Alla vigilia della tappa nazionale di Beach Volley a Cirò Marina, troviamo sui campi di gioco alcune pallavoliste della nazionale Italiana, under 18 e 16, guidate dal mister Ettore Marcovecchio

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

mercoledì 21 Luglio 2021.

Si tratta delle giovanissime e atletiche, Aurora Mattavelli e Valentina Gottardi, under 18 e di Tega Margherita, under 16. Provenienti da Monza, Modena e Pescara, alloggiate presso un BeB della città, insieme ad altre giocatrici, si dicono “innamorate di Cirò Marina e molte cariche”, decise ad arrivare alla fase conclusiva della tappa che si disputerà domenica 25 prossima. Intanto il campo centrale, allestito sotto la guida di Giuseppe Caricato, grazie anche all’instancabile lavoro dei volontari del Cast di Cirò Marina, è pronto e sarà il “teatro” della fase finale. Le troviamo mentre svolgono attività di preparazione alle gare, sotto la supervisione del mister che in questa occasione è accompagnata dalla moglie, Caterina De Marinis, anch’essa allenatrice della nazionale. “L’aspetto mentale” sarà determinante, ci dicono, per affrontare avversari che si impegneranno anche loro per la vittoria finale. Intanto domani, alle ore 11,30, presso la sala consiliare del Comune, il Sindaco Sergio Ferrari unitamente all’assessore Ferdinando Alfì e all’Amministrazione comunale si accingono a ricevere in un incontro istituzionale, l’Associazione “I Girasoli della Locride”, Associazione costituitasi nel 2019 su iniziativa di 19 famiglie con ragazzi con disabilità. Sport e inclusione sono le parole d’ordine dell’iniziativa de I Girasoli della Locride, che ha come obiettivo quello di fare uscire i figli, i quali, spesso sono prigionieri del dorato ambito familiare, ma anche per abituare gli altri, i normodotati a vederli non come “malati” ma come persone con abilità diverse, favorendo così una piena e positiva inclusione sociale, come ha più volte dichiarato la presidente dell’Associazione, Irma Circosta. Gli atleti della sua Associazione, se pur giovane, sono stati ricevuti dalle massime autorità regionali, locali e provinciali, riscuotendo interesse ed ammirazione, partecipando a numerose iniziative ed eventi. «È con i calabresi più delicati che ricostruiremo una Calabria gentile e umana. Una Calabria che ha bisogno di maggiore attenzione e cortesia», ha dichiarato nell’ultimo incontro presso la Cittadella Regionale, il presidente F.F. Spirlì, che ha ricevuto gli atleti accompagnati dalla presidente Irma Circosta e dal direttore provinciale di Special Olympics Italia, Giuseppe Lombardo. L’intento voluto dall’Amministrazione comunale di Cirò Marina, volendo e condividendo questo sentimento di inclusione e inclusivo, sensibilizzata dal neo consigliere del CSv Calabriacentro, Lucia Sacco, ha subito dato l’assenzo a questo incontro, che si spera possa diventare un messaggio importante alle famiglie e al mondo della disabilità, affinché, utilizzando la leva dello sport si possano creare le basi per una reale inclusione attraverso l’attività motoria e sportiva, anche nella nostra città. Come dicevamo saranno ricevuti nella sala consiliare domani intorno alle ore 11,30 e, probabilmente vedremo gli atleti fare un incontro dimostrativo con al fianco qualche campione nazionale di Beach Volley, per un momento di forte commozione e inclusione vera e reale che possa finalmente mostrare il volto positivo della nostra città, terra di accoglienza, terra di famiglia dove “i figli e i genitori rimangono sempre uniti, comunque siano i figli, comunque siano i genitori».

