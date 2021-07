Isola Capo Rizzuto, Sequestrata costruzione abusiva in corso di edificazione

I Carabinieri forestali hanno deferito alla Procura un ventenne bracciante

Comunicato dei Carabinieri

Isola Capo Rizzuto,

mercoledì 21 Luglio 2021.

I Carabinieri forestali hanno individuato, nei giorni scorsi, un fabbricato in corso di edificazione che in seguito agli accertamenti si è rivelato abusivo. Esso è stato posto sotto sequestro. Il presunto committente ed esecutore dell’opera è stato deferito alla Procura della Repubblica per costruzione abusiva.

I militari della stazione CC forestale Crotone, nel corso di un’attività di controllo del territorio, avevano notato il manufatto in un’area rurale del territorio di Isola Capo Rizzuto. Subito avevano avviato gli accertamenti presso l’ufficio comunale competente. L’opera in corso di costruzione è risultata del tutto priva di atti d’assenso legittimanti l’edificazione.

È stata così posta sotto sequestro per impedirne il proseguimento illegale. Al momento del sopralluogo erano stati realizzati 9 pilastri del pianterreno e si stava predisponendo quanto necessario per il getto del solaio. L’ingombro in pianta è di 12 m x 12, per una superficie complessiva 144 m2 e un’altezza di 2,7 m.

Il committente, allo stato degli atti formalmente solo presunto, è stato deferito alla Procura della Repubblica per costruzione abusiva. Il Tribunale ha già convalidato e disposto il sequestro preventivo. La custodia giudiziaria del manufatto è stata affidata al medesimo committente. L’operazione eseguita dai carabinieri forestali è volta a rafforzare l’attività dell’Amministrazione comunale, titolare della vigilanza nel settore urbanistica ed edilizia del territorio, con l’obiettivo di rinvigorire il rispetto della legalità, per consentire l’evoluzione sostenibile del territorio e prevenire il consumo indiscriminato di suolo. Nell’anno in corso i militari del Gruppo CC Forestale Crotone hanno già individuato 10 abusi e deferito all’Autorità giudiziaria i relativi committenti. Sono state sequestrate, inoltre, 6 costruzioni edilizie, Esse rappresenterebbero solo una minima parte del cospicuo patrimonio edilizio edificato illegalmente che neanche l’emergenza COVID ha evidentemente bloccato.

