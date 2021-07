Lo sci alpinismo sarà olimpico a Milano-Cortina 2026

Lo sci alpinismo sarà olimpico a Milano-Cortina 2026Via libera dal Congresso del Cio: in palio 5 medaglie, potranno partecipare 48 atleti in totale. Si disputerà in una delle sedi già fissate continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

mercoledì 21 Luglio 2021.

