Allo stadio solo con il green pass: si va verso il 50% della capienza

Allo stadio solo con il green pass: si va verso il 50% della capienzaLa conferma della cabina di regia che anticipa il Consiglio dei ministri: per accedere ai grandi eventi all’aperto bisognerà mostrare la certificazione verde, così come per palestre e piscine. In zona bianca gli ingressi consentiti dovrebbero raddoppiarsi per gli impianti all’aperto e […]

La Redazione24

,

giovedì 22 Luglio 2021.

Allo stadio solo con il green pass: si va verso il 50% della capienzaLa conferma della cabina di regia che anticipa il Consiglio dei ministri: per accedere ai grandi eventi all’aperto bisognerà mostrare la certificazione verde, così come per palestre e piscine. In zona bianca gli ingressi consentiti dovrebbero raddoppiarsi per gli impianti all’aperto e salire al 25% per quelli al chiuso

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA