Confcommercio dona a Crotone la scritta con il nome della città

Un gesto che denota grande senso di appartenenza arriva da Confcommercio Crotone che ha donato alla città un’installazione che riporta e promuove il nome di CROTONE

Crotone,

giovedì 22 Luglio 2021.

Lunga circa 6 metri, è stata posizionata sul lungomare cittadino, in Piazza Berlinguer, per creare un angolo suggestivo, con lo sfondo del mare, in cui cittadini e turisti potranno scattare una foto in ricordo della nostra splendida Crotone.

Ma l’installazione è anche un invito per tutti a prendersi cura della città e ad amarlaAlla iniziativa ha partecipato l’assessore Luca Bossi che a nome dell’amministrazione comunale ha ringraziato Confcommercio: “un gesto molto bello e significativo. Nei periodi particolarmente complicati occorre essere uniti e guardare a Crotone con lo stesso spirito con il quale Confcommercio ha voluto questa installazione. Non serve alla nostra città essere divisivi ma bisogna andare avanti uniti, con determinazione e con il cuore.

