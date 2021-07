Crotone, Rivenuti e sequestrati 106,5 kg di Marjuana: 4 arresti in zona Farina

Nella mattinata del 20.07.2021, personale dell’U.P.G.S.P. e della Squadra Mobile ha tratto in arresto quattro soggetti per detenzione ai fini di Spaccio di sostanze stupefacenti previsto dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990

Comunicato della Questura

Crotone,

giovedì 22 Luglio 2021.

Nello specifico all’esito di mirati servizi per la prevenzione e repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti il personale operante ha sorpreso i soggetti, due uomini e due donne in un’abitazione in zona Farina intenti a celare all’interno di un vano dell’appartamento ben 23 sacchi tradizionalmente utilizzati per l’immondizia con all’interno sostanza stupefacente del tipo marjuana da poco raccolta.

Al momento dell’irruzione dei poliziotti uno dei quattro arrestati era proprio intento a pulire i rami di Marjuana per estrarne le inflorescenze.

I soggetti venivano subito generalizzati per:

– De Luca Mauro cl. 1973

– Stirparo Salvatore cl.79

– Murgeri Monica cl.74

– De Luca Maria Teresa cl. 2003

Il solo De Luca Mauro è soggetto con precedenti specifici in materia di reati inerenti agli stupefacenti e conosciuto agli operatori.

Tutti e quattro venivano comunque condotti presso gli Uffici della Questura per gli accertamenti del caso e su disposizione dell’A.G. venivano associati presso le Case Circondariali di Crotone e Castrovillari con la sola eccezione della De luca Maria Teresa che veniva sottoposta al regime degli arresti domiciliari.

L’ingente quantitativo di sostanza stupefacente veniva prontamente recuperata e pesata presso il locale Gabinetto di Polizia Scientifica.

All’esito delle operazioni emergeva che ogni sacco aveva un peso di circa 4,5 kg per un totale complessivo pari a 106.5 kg.

Nel giro di pochi giorni tutta la sostanza sarebbe sicuramente stata confezionata e poi smistata per rifornire le varie piazze di spaccio della Città e della Provincia anche atteso il quantitativo rinvenuto.

La sostanza sul mercato avrebbe fruttato almeno 120 mila euro.

