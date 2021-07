Crucoli, da venerdì riprende potenziata la raccolta rifiuti

L’ATO ha predisposto un apposito calendario dei conferimenti per tutti i comuni del crotonese per i prossimi 9 giorni.

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

giovedì 22 Luglio 2021.

Rifiuti sul Lungomare di Torretta

Da venerdì 23 luglio riparte con una nuova e potenziata calendarizzazione la raccolta dei rifiuti solidi urbani nel nostro comune, in questi giorni ripiombato come il resto della provincia in piena emergenza spazzatura, dopo che l’ATO (Ambito Territoriale Ottimale), nella giornata di giovedì 22 aveva predisposto un apposito calendario dei conferimenti per tutti i comuni del crotonese per i prossimi 9 giorni.

Per quanto riguarda i due centri abitati crucolesi, quindi, si inizia venerdì con la consueta raccolta vetro, ma da sabato la ditta incaricata del servizio provvederà al ritiro dell’indifferenziata, per poi proseguire anche domenica 25 con la plastica.

Lunedì 26 di nuovo indifferenziata ed a seguire la consueta raccolta della carta, il 27, 28 e 29 ancora indifferenziata (e mercoledì a seguire la plastica), venerdì 30 il vetro e quindi sabato 31 confermata la consueta raccolta dell’indifferenziata.

In questo periodo, secondo le disposizioni dell’ATO, al comune di Crucoli sono state concesse 30 tonnellate di conferimento in discarica di rifiuti indifferenziati, 5 per ognuno dei 6 giorni in calendario, mentre la vicina Cirò Marina avrà a disposizione un quantitativo medio di 35 tonnellate, Cirò 6 nella sola giornata del 27 luglio, e Melissa 30 tonnellate suddivise in tre giorni.

Per Crotone, con una ancor più preoccupante emergenza spazzatura, il limite di conferimento quotidiano oscillerà tra 105 e 130 tonnellate al giorno.

Una soluzione, naturalmente, provvisoria ma che riporta un sospiro di sollievo per i cittadini, seppur limitatamente a questa ultima decade di luglio e nella speranza che non si debba tornare a vedere nel mese di agosto, con una prevedibile moltiplicata affluenza di presenze sulle nostre spiagge, i vergognosi (quanto pericolosi per la salute pubblica) cumuli di rifiuti che in questi giorni hanno imbruttito strade e piazze in tutta la provincia.

Il calendario di raccolta poptenziata predisposto dall’ATO Crotone dal 23 al 31 luglio

© RIPRODUZIONE RISERVATA