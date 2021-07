Gallinari: “Qui a Tokyo per vivere un sogno. Belinelli e Datome? Spiace non averli”

La Redazione24

,

giovedì 22 Luglio 2021.

Gallinari: “Qui a Tokyo per vivere un sogno. Belinelli e Datome? Spiace non averli”L’azzurro sul forfait dei due compagni: “Con loro siamo compagni da quando eravamo giovani. Se non sono venuti avevano motivi seri. Comunque, sarò in debito a vita con i ragazzi per avermi consentito di partecipare ai Giochi, li ringrazierò per sempre”

