LIVE – Calcio, le big steccano: Francia sotterrata 4-1, Spagna 0-0 con l’Egitto. A segno Kessie

Olimpiadi – Calcio, le big steccano: Francia sotterrata 4-1, Spagna 0-0 con l’Egitto. A segno KessieI Blues perdono con il Messico, le Furie Rosse non vanno oltre il pareggio. Il milanista in gol contro l’Arabia Saudita. Softball, Italia sconfitta dall’Australia 1-0. Basket, parla il c.t. Sacchetti: “Gallinari ci può dare qualcosa in più” continua a […]

La Redazione24

,

giovedì 22 Luglio 2021.

