Skriniar: “Inter, siamo noi i campioni. Adesso sono gli altri a doverci inseguire”

Skriniar: “Inter, siamo noi i campioni. Adesso sono gli altri a doverci inseguire”Il difensore slovacco: “Nessun ridimensionamento, lavoriamo per vincere e per fare strada anche in Champions League. Sorpreso da Conte, ma con Inzaghi ci toglieremo belle soddisfazioni” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 22 Luglio 2021.

Skriniar: “Inter, siamo noi i campioni. Adesso sono gli altri a doverci inseguire”Il difensore slovacco: “Nessun ridimensionamento, lavoriamo per vincere e per fare strada anche in Champions League. Sorpreso da Conte, ma con Inzaghi ci toglieremo belle soddisfazioni”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA