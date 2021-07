Udinese, l’allarme di Marino: “Abbiamo tre no-vax in squadra”

Udinese, l’allarme di Marino: “Abbiamo tre no-vax in squadra”Il direttore dell’Area Tecnica del club: “Per loro tampone rapido quotidiano. Il nostro club sempre in prima linea, abbiamo anche messo a disposizione la Dacia Arena come hub vaccinale” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 22 Luglio 2021.

Udinese, l’allarme di Marino: “Abbiamo tre no-vax in squadra”Il direttore dell’Area Tecnica del club: “Per loro tampone rapido quotidiano. Il nostro club sempre in prima linea, abbiamo anche messo a disposizione la Dacia Arena come hub vaccinale”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA