AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE AMBIENTALE DEL VENETO – CONCORSO (scad. 22 agosto 2021)

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato, indirizzo laboratoristico. (21E07967) continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

La Redazione24

,

venerdì 23 Luglio 2021.

Concorso pubblico, per soli esami, per la copertura di quattro posti

di assistente tecnico, categoria C, a tempo pieno ed indeterminato,

indirizzo laboratoristico.

(21E07967)

continua a leggere su La Gazzetta Ufficiale>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA