Cirò Marina, rimossa l’imbarcazione riconducibile allo sbarco avvenuto a Crotone il 5 dicembre

Un’operazione molto delicata che ha richiesto la massima attenzione e che alla fine ha fatto gioire i titolari del lido balneare

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

sabato 24 Luglio 2021.

Una enorme gru, nella mattinata di ieri, ha finalmente prelevato dalla spiaggia, a ridosso del muto di protezione del lungomare nord, presso il lido Trabajadores, il battello con il quale molti immigrati erano giunti sulla nostra costa. Un’operazione molto delicata che ha richiesto la massima attenzione e che alla fine ha fatto gioire i titolari del lido balneare che hanno ringraziato il Sindaco, Sergio Ferrari per essersi impegnato interessando la Procura di Crotone e la guardia di finanza di Crotone, che ha voluto “ringraziare” per la disponibilità e il sollecito intervento. Provvisoriamente i resti dell’imbarcazione sono stati adagiati su di un terreno nella disponibilità dello stesso Comune, di fianco l’Hotel Miramare, per poi, successivamente essere demoliti definitivamente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA