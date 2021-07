Domenica 25, ultima tappa del “Luglio in sport” con le finali assoluti Beach Volley a Cirò Marina

Conferenza stampa alla presenza del responsabile delle squadre nazionali di Beach Volley, Luigi Dell’Anna e del vice presidente del comitato regionale Calabro della FIPAV, Claudio Conte e Simone Silvestri componente del settore Beach Volley

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

sabato 24 Luglio 2021.

Presenti nella sala consiliare anche l’assessore allo sport Ferdinando Alfì, la presidente del Consiglio, Francesca Aloisio e altri componenti la giunta comunale. Immancabile, come sempre, la presenza del Sindaco Sergio Ferrari che in apertura ha rivolto parole di ringraziamento e compiaciuta soddisfazione per questa ultima tappa del “Luglio in sport” che si concluderà domenica con le finali degli assoluti di beach volley, maschili e femminili. Presenti altresì alcuni giocatori del club nazionale maschile e femminile, Gianluca Del Corso, Tobia Marcoletto, Aurora Mattavelli, Valentina Gottardo, Jacob Windisch, Simone Cottafava, accompagnati dal tecnico della nazionale Ettore Marcovecchio. Nell’esprimere i ringraziamenti propri e dell’intera città a quanti si sono prodigati e hanno fatto si che questo importante “luglio in sport” si potesse realizzare, è stato Il Sindaco, che nel ricordare la giornata appena trascorsa con la presenza dei “Girasoli della Locride” che hanno dato un senso e importanza a tutta la manifestazione, rivolgendo lo sguardo anche all’inclusione sociale attraverso lo sport, ospitando il mondo della disabilità, che “ha toccato il cuore di tanti”, si è detto convinto che questo primo appuntamento, anche se programmato in un momento di criticità dovuto alla pandemia, sarà reso punto fermo anche nei prossimi anni. Non solo per la valenza tecnica e agonistica, ma anche per quanto l’evento ha prodotto come indotto turistico e immagine positiva per la nostra città. Un grazie particolare lo ha voluto rivolgere a Luigi Dell’Anna e Claudio Conte che hanno contribuito fattivamente a che questo evento di potesse realizzare. Ma i ringraziamenti sono andati anche a Giuseppe Caricato, vera anima dell’organizzazione, coadiuvato da Raffaele Ferrari, ma anche a tutti i volontari, alla Polisportiva Punta Alice, ai medici e al fisioterapista Antonio Sessa che si sono messi a disposizione offrendo la loro professionalità. Un intenso mese di luglio in sport che volge al termine, ha concluso, Sergio Ferrari “che già mi manca” Parole alle quali hanno fatto eco quelle dell’Assessore Alfì che ha rimarcato il lavoro svolto e ha rivolto anch’egli i suoi ringraziamenti a nome personale e della città a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’evento. Nel ricambiare per l’accoglienza e nel dare un totale parere positivo su tutta la macchina organizzativa, istituzionale e umana riscontrata, il vice presidente Conte ha lanciato l’invito a valutare di fare di Cirò Marina un Centro Federale di Beach Volley, il primo sulla costa Ionica, per un rilancio permanente dell’attività sportiva da spiaggia, confermando sin d’ora il sostegno della federazione regionale. Parole che hanno trovato il conforto positivo del responsabile nazionale, Luigi Dell’Anna che si è detto “innamorato della nostra terra” apprezzandone l’ospitalità, la passione e l’organizzazione.

