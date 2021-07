Pellegrini, l’ultima imperatrice: “Devo sentirmi cattiva ma sempre in bilico”

La Redazione24

sabato 24 Luglio 2021.

Pellegrini, l’ultima imperatrice: “Devo sentirmi cattiva ma sempre in bilico” L’intervista su Sportweek oggi in edicola: dal sorprendente argento da 16enne ad Atene al “legno” indigesto di Rio, passando per il trionfo di Pechino e il k.o. di Londra. La quinta Olimpiade della “Divina” lancerà una seconda vita da regina

