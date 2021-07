LIVE Olimpiadi, ginnastica: gigantesca Ferrari, in finale al corpo libero a 30 anni

LIVE Olimpiadi, ginnastica: gigantesca Ferrari, in finale al corpo libero a 30 anniArtistica: Italia in finale trascinata dalla Ferrari (prima nel corpo libero)! Surf: Fioravanti agli ottavi. Tennis: ok Giorgi e Osaka.Nuoto: 4×100 sl azzurra da record. Usa k.o. con la Francia continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

domenica 25 Luglio 2021.

LIVE Olimpiadi, ginnastica: gigantesca Ferrari, in finale al corpo libero a 30 anniArtistica: Italia in finale trascinata dalla Ferrari (prima nel corpo libero)! Surf: Fioravanti agli ottavi. Tennis: ok Giorgi e Osaka.Nuoto: 4×100 sl azzurra da record. Usa k.o. con la Francia

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA