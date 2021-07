Torretta, auto finisce fuori strada, conducente trasferito in elisoccorso

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

domenica 25 Luglio 2021.

Un violento incidente ha coinvolto stamattina, nella zona nuova Pianagrande di Torretta, una Lancia Ypsilon guidata da un ventunenne del posto e con a bordo anche un suo giovane amico.

Per cause ancora da accertare, attorno alle 6,00 l’auto è sbandata andando a finire nella cunetta laterale di Viale Borsellino, nel tratto in cui diventa uno stradone di oltre 250 metri che costeggia alcune abitazioni costruite di recente o ancora in fase di realizzazione.

Sul posto, assieme alle forze dell’ordine, ai vigili del fuoco ed all’ambulanza del 118, giunti da Cirò Marina, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso che ha trasportato il ragazzo che era alla guida all’Ospedale Pugliese per le conseguenze del trauma cranico subito e quindi per gli accertamenti del caso, mentre il giovane passeggero è stato trasferito in ambulanza all’Ospedale Civile di Crotone.

Dalle prime notizie giunta ai familiari sembrerebbe che le loro condizioni non destano particolari preoccupazioni.

