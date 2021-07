Cirò Marina, il Cavaliere De Leo partecipa al Gran Galà 2021 in Abruzzo

Vincenzo De Leo: “È stata un esperienza alla base di vera Equitazione”

La Redazione

Chieti,

lunedì 26 Luglio 2021.

Giorno 23 Luglio, si è svolto il Gran galá ovvero uno spettacolo con diverse riprese di doma Classica e Vaquera con 13 partecipanti, presso il Teaterno Sporting Club situato a Chieti.

De Leo è stato ha partecipato esibendosi in una ripresa di doma Classica con una cavalla di nome Desirée.

Ho avuto il piacere di far parte di questo spettacolo e ringrazio tutto lo staff del Teaterno Sporting Club e in particolare al sign.Paolo per l’invito -afferma De Leo- È stata una serata all’insegna in primis del divertimento. Non dimenticherò mai questa esperienza e soprattutto siamo in progetto per portare diversi obbiettivi anche qui nel nostro amato territorio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA