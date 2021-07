Cirò Marina, “Luglio in sport”: Conclusa la 5^ tappa del campionato assoluto di Beach volley

Si è conclusa ieri pomeriggio la quinta tappa del campionato assoluto di Beach volley, inserita nel più vasto programma del “Luglio in sport” organizzato dal Comune di Cirò Marina

Oscare Grisolia

Cirò Marina,

lunedì 26 Luglio 2021.

Nessuna delle coppie del Club Italia ha centrato la, mentre si sono confermati nel rendimento la coppia maschile Abbiati/Andreatta,vincitrice della finale maschile contro Manni/Bonifazi. Mentre la coppia Calì-Annibalini ha avuto la meglio sulla coppia Lantignotti-Micheletto. Terzo posto in campo maschile per la coppia Windisch/Cottafava e per le donne la coppia Dalmazzo-Ferraris. La premiazioni finali alla presenza del Sindaco, Sergio Ferrari e dell’Assessore allo sport, Ferdinando Alfì, ha visto la presenza di tutta la giunta comunale. Presenti altresì il presidente della Fipav regionale e il responsabile nazionale squadre del beach Volley, Luigi Dell’Anna, che si sono succeduti sul podio per la consegna delle medaglie e dei premi. Ultime battute di un’intensa, maratone di sport, che la manifestazione “Luglio in sport” programmata e realizzata dall’Amministrazione ha offerto alla città e che ha posto l’attenzione sulla nostra città anche dal punto di vista turistico, ricevendo gli apprezzamenti di quanti. Giocatori, tecnici, arbitri e dirigenti nazionali e regionali sono stati ospiti della nostra città. Un buon biglietto da visita che lascia presagire anche per il futuro, sviluppi interessanti, laddove l’amministrazione comunale intende puntare anche per gli anni a venire. Sport e turismo, quindi, un binomio che visti i numeri accolti nella nostra città e non solo, sicuramente potranno ancor di più fare emergere le potenzialità del nostro territorio, ricco di cultura, bellezze paesagistiche, storia, enogastronomia. Ora sarà il tempo di fare un bilancio di questo intenso mese di sport e turismo, dovendo comunque ricordare che il tutto lo si è potuto realizzare, grazie ad un lavoro sinergico che ha visto coinvolti, i volontari e le associazioni locali. La Polisportiva Punta Alice, la Prociv, i volontari del Cast, i medici che hanno messo a disposizione la loro professionalità, le oltre 6500 bottiglie d’acqua offerte dal Banco delle Opere di Carità, ma anche l’insostituibile binomio, Giuseppe Caricato- Raffaele Ferrari che hanno diretto tutti gli eventi. Se qualcosa è mancata, probabilmente causa il momento pandemico che ha impedito a numerosi tifosi di raggiungere la nostra città. È stato il numeroso pubblico che un evento simile avrebbe meritato. “E’ tutto terminato, ci hanno detto tutti gli intervistati, e già ci manca”.

