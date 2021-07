È il giorno della Pellegrini. Il programma di oggi e gli italiani in gara

La Redazione24

,

lunedì 26 Luglio 2021.

È il giorno della Pellegrini. Il programma di oggi e gli italiani in garaSi inizia all’1.30 con lo skateboard femminile, alle 2 di notte fioretto maschile e sciabola donne, poi il tennis con Fognini e Sonego. Ma alle 12 la Divina Fede entra in acqua per le batterie dei 200 sl

