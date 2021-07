Olimpiadi, nuoto: Quadarella in finale nei 1500, Burdisso e Carini in semifinale dei 200 farfalla

Olimpiadi, nuoto: Quadarella in finale nei 1500, Burdisso e Carini in semifinale dei 200 farfalla Tennis: Fognini e Giorgi agli ottavi, battuti Musetti-Sonego. Basket 3×3: due k.o. per le azzurre. Daley oro nei tuffi continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

lunedì 26 Luglio 2021.

Olimpiadi, nuoto: Quadarella in finale nei 1500, Burdisso e Carini in semifinale dei 200 farfalla Tennis: Fognini e Giorgi agli ottavi, battuti Musetti-Sonego. Basket 3×3: due k.o. per le azzurre. Daley oro nei tuffi

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA