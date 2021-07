Lorenzo Kruger, oggi 28 luglio alla Lega Navale di Crotone con il suo primo disco “Singolarità”

Fondazione Odyssea, in collaborazione con Lega Navale e Radio CRT, presenta gli Spazi di Lorenzo Kruger!

La Redazione

Crotone,

mercoledì 28 Luglio 2021.

Mercoledì 28 luglio alle 21,00 sul terrazzo della Lega Navale di Crotone, arriva uno dei grandi protagonisti della “scena indipendente” dei primi anni duemila. Lorenzo Kruger (è infatti un cantautore e performer dall’indole eclettica e mai banale, già frontman dei Nobraino, band cult di quegli anni 2000, che ha deciso di intraprendere un percorso da solista che lo sta portando naturalmente vicino alla grande tradizione della musica d’autore italiana! Centinaia di concerti nel corso della sua carriera gli hanno fatto acquisire una presenza scenica poliedrica in bilico tra musica, teatralità e intrattenimento. Tra le attività live a cui Kruger rimane più affezionato c’è certamente “lo spettacolo degli scontati”, il concerto tributo a Paolo Conte con cui ha girato l’Italia collezionando più di 300 date. Ma nemmeno pandemia e questo terribile ed intricato 2021, hanno lasciato Lorenzo Kruger inerme; ha voluto prima, fra giugno e settembre 2020 andare in giro solo con il pianoforte “tracciando” più di 100 concerti; poi, ad inizio anno, l’uscita del singolo “Con Me Low-Fi” e l’elaborazione working in progress, di un album, edito per Woodworm Label, che sta venendo alla luce con iniziative collaterali estremamente innovative come rendere acquistabili gli ‘spazi’ del packaging del nuovo lavoro: ognuno tramite piattaforma ha potuto compare un suo spazio per mettere il messaggio che voleva favorendo la bella iniziativa benefica rivolta a dare sostegno a Casa di Gesso – Scuolina di teatro e arti sceniche a misura di bambino e bambina.

Ingresso gratuito ovviamente

