Montano lancia la rimonta: alle 12.30 sciabolatori in finale per l’oro!Battuta 45-43 l’Ungheria del triolimpionico Szilagyi, superato in un grande assalto finale da Curatoli. Aldo a 42 anni accende gli azzurri dal 25-30, Berrè monumentale. Problemi muscolari per Samele. Ora c’è la Sud Corea continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

mercoledì 28 Luglio 2021.

