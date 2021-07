Crotone, guasto impianto Sorical: erogazione acqua potrebbe subire interruzioni, ripristino in serata

Lo comunica Congesi, la società che si occupa del servizio idrico in città

La Redazione

Crotone,

giovedì 29 Luglio 2021.

Congesi, la società che si occupa del servizio idrico in città, comunica che questa notte si è verificato un guasto all’impianto di Sorical che ha causato lo svuotamento di uno dei serbatoi cittadini. I tecnici sono già al lavoro per il ripristino della situazione.

I tecnici della Sorical hanno riparato il guasto che si è verificato questa notte all’impianto di allarme che aveva bloccato il sistema. Occorrerà ancora qualche ora per ricominciare il pompaggio verso i serbatoi che dovranno riempirsi per il normale funzionamento del servizio idrico.Congesi comunica che per ripristinare il servizio idrico nelle zone basse della città occorrerà la tarda mattinata mente nelle zone alte la serata.Ad ogni modo i tecnici sono al lavoro per ottimizzare e ridurre i tempi

© RIPRODUZIONE RISERVATA