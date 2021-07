Fioretto, il bronzo è un bel riscatto. Ma il k.o. in semifinale brucia ancora…

Fioretto, il bronzo è un bel riscatto. Ma il k.o. in semifinale brucia ancora…L’inviato della Gazzetta alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Francesco Ceniti, commenta l’esito della finale per il terzo posto della prova di fioretto femminile a squadre di scherma, che ha visto l’Italia superare gli Stati Uniti per 45-23 continua a leggere su La […]

La Redazione24

,

giovedì 29 Luglio 2021.

Fioretto, il bronzo è un bel riscatto. Ma il k.o. in semifinale brucia ancora…L’inviato della Gazzetta alle Olimpiadi di Tokyo 2020, Francesco Ceniti, commenta l’esito della finale per il terzo posto della prova di fioretto femminile a squadre di scherma, che ha visto l’Italia superare gli Stati Uniti per 45-23

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA