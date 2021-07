Il riscatto della Quadarella: dopo la delusione conquista la finale negli 800 sl

Il riscatto della Quadarella: dopo la delusione conquista la finale negli 800 slL’azzurra avanti con il 3° tempo e commenta: “La cosa più difficile è stata metabolizzare i 1500 perché non me lo aspettavo, ma per fortuna ho subito un’altra possibilità e mi sono messa in gioco” continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

giovedì 29 Luglio 2021.

Il riscatto della Quadarella: dopo la delusione conquista la finale negli 800 slL’azzurra avanti con il 3° tempo e commenta: “La cosa più difficile è stata metabolizzare i 1500 perché non me lo aspettavo, ma per fortuna ho subito un’altra possibilità e mi sono messa in gioco”

continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

© RIPRODUZIONE RISERVATA