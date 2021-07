Crisi idrica in Emergenza sanitaria: Il sindaco di Melissa chiede l’intervento dell’Esercito e Protezione Civile

La nota del Sindaco del Comune di Melissa, Raffaele Falbo

Melissa,

venerdì 30 Luglio 2021.

Necessario l’intervento dell’esercito e protezione civile. In poche ore la crisi idrica si è trasformata in emergenza igienico-sanitaria per le popolazioni del Crotonese compreso il Comune di Melissa. Credo sia necessario, come condiviso ieri sera in Consiglio Comunale, informare la prefettura e mettere in campo tutte le forze ( se necessario anche l’esercito) per risolvere il problema dei furti d’acqua che si verificano per la coltivazione delle patate come più volte sostenuto dagli organi preposti. Non abbiamo più tempo. Come Sindaco del Comune di Melissa ho già inviato una nota a Regione Calabria , Prefettura e Protezione Civile Regionale. Raffaele Falbo –

