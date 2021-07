Crucoli, volontari al lavoro al Santuario di Manipuglia

Da alcune settimane stanno eseguendo lavori di manutenzione e di ripristino al Santuario e nell’area circostante

Nunzio Esposito

CRUCOLI,

venerdì 30 Luglio 2021.

Il Santuario di Manipuglia

Un veloce passaparola e si sono messi al lavoro: un gruppo di crucolesi, spinti dalla loro devozione per la Madonna Protettrice di Crucoli, da diverse settimane sta eseguendo importanti e necessari lavori di manutenzione e di ripristino al Santuario di Manipuglia e nell’area circostante.

Interventi che, visto anche l’annullamento a causa della pandemia dei festeggiamenti 2020 e 2021, risultavano ora quanto mai improrogabili.

Nello specifico è stato sistemato definitivamente l’approvvigionamento idrico, realizzando una nuova tubatura di circa 300 metri che va dalla condotta comunale al Santuario, in modo da scongiurare gli atavici problemi dovuti alla mancanza d’acqua. Altri lavori urgenti sono stati quelli riguardanti l’appartamento esistente sopra la chiesetta con la messa in protezione da ulteriori infiltrazioni d’acqua e umidità e la pitturazione del portoncino d’ingresso, in modo da essere disponibile per future esigenze al Santuario.

Pochi giorni fa è stata ultimata la pulitura e la pitturazione della bellissima fontana realizzata anni fa dal compianto prof. Giuseppe Barberio, da poco prematuramente scomparso, con i proventi di un suo libro di poesie.

Sono stati eseguiti interventi di manutenzione e ripristino ai bagni pubblici ed a quelli della chiesetta ed è in fase di ultimazione la pavimentazione della terrazza soprastante i servizi igienici esterni.

Ad eseguire i lavori, naturalmente sotto l’attenta guida di Don Franco Lonetti, dall’ottobre scorso nominato parroco di Crucoli, il gruppo di compaesani di cui dicevamo, primo fra tutti Salvatore Salvato, che ha messo a disposizione anche un piccolo mezzo meccanico e tutt’ora impegnato a tempo pieno sul posto, poi Giovanni Tridico, Alfonso Pugliese, Gervasio Amodeo, Vincenzo Costantino, e Cataldo e Luciano Pugliese, così come va detto che i fornitori dei materiali acquistati hanno spontaneamente praticato sconti sulle somme spese.

A proposito di cifre, come ci ha confermato lo stesso Don Franco, al suo insediamento le casse parrocchiali erano praticamente in passivo, ma per fortuna in occasione dei festeggiamenti religiosi del mese di maggio di quest’anno le offerte spontanee dei fedeli, del posto e dei tanti sparsi in ogni parte d’Italia e all’estero, hanno raggiunto la somma di 10.000 euro, per cui ora si e potuto provvedere all’acquisto dei materiali necessari ed al pagamento di alcune giornate lavorative di operai per la realizzazione dei lavori al Santuario.

“So per certo – scrive sulla sua pagina facebook Gennaro Tursi, che in queste settimane sta documentando i lavori a Manipuglia, – dell’amore e della volontà di tanti a dare ognuno il proprio contributo per rendere il Santuario sempre più bello e capace di accogliere le schiere dei pellegrini che la Vergine di Manipuglia chiamerà e benedirà chi da lontano la pensa, la invoca e la porta nel cuore. Ed è per questa devozione che chiedo a chi può e desidera dare il proprio apporto di idee e iniziative di avere come punto di riferimento il nostro parroco, don Franco Lonetti.”

Per ulteriori offerte è inoltre possibile utilizzare il conto corrente postale nr. 22474878 intestato a Parrocchia San Pietro e Paolo.

