La Finanza intercetta imbarcazione carica di migranti nei pressi di capo spartivento (RC), a bordo in 95 fra uomini, donne e minori

Sorpresi ai comandi due sospetti trafficanti di nazionalità ucraina

Comunicato della Guardia di Finanza

Reggio Calabria,

venerdì 30 Luglio 2021.

Le coste joniche della Calabria continuano a rappresentare il punto di approdo

privilegiato per gli arrivi di immigrati provenienti dal mediterraneo centro

orientale, impegnando in una costante attività repressiva, nel suo ruolo di polizia del

mare, la componente aeronavale del Corpo della Guardia di Finanza, rappresentata

in Calabria dal Reparto Aeronavale di Vibo Valentia, supportato dalle articolazioni

operative aeree e navali del Comando Operativo Aeronavale di Pomezia della

Guardia di Finanza, che opera in piena sinergia con le Capitanerie di Porto in mare, la

Polizia di Stato e i Carabinieri a terra, senza contare i vari enti che, coordinati dalle

prefetture competenti territorialmente, consentono una gestione dei migranti senza

esporre a rischi la cittadinanza.

Alle 06:10 di oggi, a otto miglia da Capo Spartivento, una barca a vela di probabile

provenienza turca è stata intercettata e fermata da una vedetta della Sezione

Operativa Navale di Crotone e da un pattugliatore d’altura del Gruppo Aeronavale di

Taranto della Guardia di Finanza,

L’imbarcazione era stata segnalata nella serata di ieri da un Atr 42 del Gruppo di

Esplorazione Aeromarittima del Corpo in perlustrazione avanzata sul mare Jonio, e

tenuto sotto controllo nel suo avvicinamento alla costa nazionale dal pattugliatore in

operazioni.

Alle prime luci del giorno è stato affiancato dalla vedetta della Guardia di Finanza che

lo ha raggiunto in modo da sorprendere i sospetti trafficanti alla conduzione,

impedendogli di porre in essere l’abituale prassi di condurre il natante in prossimità

della costa per poi abbandonarlo su un battello più piccolo e darsi alla fuga.

A questo scopo infatti i facilitatori a bordo avevano infatti già predisposto e calato in

mare un piccolo gommone in precedenza a bordo della barca a vela, idoneo a

consentirgli di raggiungere la riva prima degli altri migranti così da massimizzare le

loro possibilità di fuga, dandogli un opportuno vantaggio qualora fossero riusciti a

sbarcare senza essere intercettati.

Una volta saliti a bordo, i militari hanno preso il controllo dell’imbarcazione, in

grado di navigare in sicurezza e, sotto scorta, l’hanno condotta verso il porto di Roccella

Jonica, giungendovi alle ore 11:00 circa del 30 luglio, per le operazioni di polizia, di

identificazione, assistenza dei migranti e applicazione della corretta prassi sanitaria.

Oltre ai presunti trafficanti di nazionalità ucraina, sono stati trovati a bordo 93 migranti di

nazionalità irachena, iraniana, siriana e kuwaitiana.

L’attività della Guardia di Finanza nel particolare settore non è rivolta contro il

migrante, soggetto vulnerabile messo a rischio dai trafficanti stessi, quanto nei

confronti di questi ultimi, al fine di contenere una modalità di traffico pericolosa per le

persone e di ricondurre tutti i migranti che fanno ingresso nel territorio, soprattutto nel

periodo di emergenza sanitaria tuttora in atto, in strutture in cui essi possano essere

controllati e i gestiti in sicurezza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA