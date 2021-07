LIVE Olimpiadi, parte l’atletica. Tamberi in pedana, primo salto ok

LIVE Olimpiadi, parte l’atletica. Tamberi in pedana, primo salto okIl programma di oggi di Tokyo 2020 si apre col golf, poi il saltatore azzurro che finalmente può fare il suo esordio olimpico. Crippa nei 10.000 e Greg in acqua per le batterie dei 1500 sl continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

venerdì 30 Luglio 2021.

