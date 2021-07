Cassani è rientrato in Italia: “Tra persone perbene prima si parla a quattr’occhi…”

La Redazione24

,

sabato 31 Luglio 2021.

Cassani è rientrato in Italia: “Tra persone perbene prima si parla a quattr’occhi…”Il c.t. del ciclismo azzurro: “Tornato prima per via del protocollo? Hanno detto così… Non è il caso di dire nulla per il momento. Del mio ruolo è giusto parlarne più avanti, io sono sereno”

