LIVE Olimpiadi, arco: Nespoli in finale per l’oro! Settebello alle 11.20 contro il Giappone

LIVE Olimpiadi, arco: Nespoli in finale per l’oro! Settebello alle 11.20 contro il GiapponeVela: Maggetti quarta nella RS:X donne. San Marino d’argento nel Mixed Team del trap! Nuoto: Zazzeri in finale nei 50 sl. Olivieri, Pedroso e Bogliolo in semifinale nell’atletica. Biles rinuncia ad altre due finali continua a leggere su La Gazzetta dello Sport>>

La Redazione24

,

sabato 31 Luglio 2021.

